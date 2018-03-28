В День рождения Ребе Дональд Трамп встретился с раввинами ХаБаДа

Президент США Дональд Джон Трамп в 116-ую годовщину со Дня рождения Седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона издал декларацию, провозглашающую «День образования США» в этом году 27 марта, что соответствует 11 нисана.

Президент Трамп пригласил в этом году делегацию раввинов ХаБаДа, следуя традиции, заложенной еще в 1978 году президентом Джимми Картером, отмечать «День образования» в День рождения Любавического Ребе, чтобы призвать уделять больше внимания образованию и признать усилия Ребе в вопросах образования для всех людей. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Трамп принял делегацию хабадских раввинов со всей страны в Овальном кабинете Белого дома и подписал официальную прокламацию, определяющую 27 марта 2018 года, что соответствует 11 Ниссана 5778, 116-летие Любавического Ребе – как «День образования США».

Напомним, что День рождения Любавического Ребе официально отмечается в Соединенных Штатах Америки как «День образования». Ребе был также награжден Золотой Медалью Конгресса США «за выдающийся и долговременный вклад в улучшение образовательной системы, укрепление нравственности в мире и организацию международных благотворительных акций».