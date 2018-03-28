В Иерусалиме представили коллекцию агад, записанных людьми, которые пережили Холокост

В Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме выставили коллекцию агад, записанных после Второй мировой войны людьми, пережившими Холокост, а также еврейскими солдатами, воевавшими на стороне союзников.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel" агады – сборники молитв, благословений, и песен, связанных с темой Исхода из Египта и праздником Песах. В коллекции библиотеки хранится более 10 тысяч Агад, из которых более 2 тысяч написаны после 1920 года.

Некоторые агады написаны подразделением сионистской организации Хагана за несколько недель до Песаха 1948 года, перед провозглашением независимости Израиля. В этих агадах отображены настроения солдат после одной из кровопролитных битв в Палестине.

Другую агаду, представленную на выставке, написал в Мюнене еврейский беженец Йозеф Шейнсон, учитель иврита, переживший Ковненское гетто. В своей агаде он сравнивает Исход из Египта с эмиграцией из послевоенной Европы в Эрец-Исраэль. Строки «В Египте мы были рабами фараона» он меняет на «В Германии мы были рабами Гитлера».

«Это мост между Песахом, древним традиционным праздником, и новой традицией Йом ха-Ацмаута [Дня независимости Израиля – ред]. Их отмечают по-разному, но оба основаны на интернациональной, не только еврейской, идее свободы и борьбы рабством. Мы усвоили это благодаря Исходу из Египта», – отметил куратор Израильской коллекции в Национальной библиотеке Хези Амиур.

Выставка под названием «Да будем свободны в следующем году: воевавшие и выжившие пишут пасхальные агады, 1940-1948 года» открыта до 31 мая, вход свободный.