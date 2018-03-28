В Сербии восстановили историческую синагогу в стиле ар-нуво

На торжественной церемонии в сербском городе Суботица президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и еще 900 гостей открыли историческую синагогу после реставрации.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, выполненная в стиле ар-нуво синагога в Суботице будет служить туристической достопримечательностью и местом проведения концертов. Еврейская община также сможет ее использовать.

Синагога, построенная в 1902 году, стала символом сотрудничества между сербами, венграми и евреями. В годы строительства синагоги Суботица была частью Австро-Венгрии. Венгерское правительство вложило в реставрацию интерьера 2 миллиона долларов.

В 2014 году, на 70-ю годовщину Холокоста в Венгрии, правительство Орбана запустило программу восстановления синагог с бюджетом 40 миллионов долларов, по которой оплатило ремонты синагог в Будапеште и Украине.