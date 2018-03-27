В Иерусалимской пещере найдены монеты времен Первой иудейской войны

Археологи Еврейского университета обнаружили в пещере в археологическом парке Офель в Иерусалиме несколько десятков бронзовых монет I века.

Ученые считают, что монеты оставили жители Иерусалима, которые прятались в пещере размером семь на пятнадцать метров во время Первой иудейской войны против Римской империи в 66-70 году. Об этом сообщает "Проект Еврейские новости" со ссылкой на Israel21c.

Монеты украшают изображения растений, которые ассоциируются с праздником Суккот: пальма, мирт, цитрон и ива. Большая часть была выпущена в последний год восстания, известный как «Четвертый год». На этих монетах написано на древнееврейском «За освобождение Сиона». Надписи на других, более ранних монетах гласят «За свободу Сиона».

«Невероятно трогательно найти древние монеты со словами ‘свобода’ и ‘освобождение’ прямо в преддверии еврейского праздника освобождения, Песаха», - отметил руководитель раскопок Эйлат Мазар.