В возрасте 107 лет умер Праведник народов мира, который в Холокост спас сотни еврейских детей

Праведник народов мира, голландский профессор Йохан ван Хюлст скончался в возрасте 107 лет 22 марта.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, в годы Второй мировой войны ван Хюлст был директором Протестантской семинарии в Амстердаме. В соседнем здании театра Hollandsche Schouwburg нацисты организовали центр, где удерживали евреев перед депортацией в концентрационные лагеря.

Ван Хюлст и его помощники перетаскивали через забор еврейских детей и прятали в семинарии. Оттуда их переправляли в безопасные места члены антифашистского сопротивления – выносили детей в корзинах для белья или вывозили на велосипедах, притворяясь, что это их собственные дети. Всего таким образом удалось спасти от депортации более 500 еврейских детей.

В 1943 году один из чиновников Минобразования Голландии обнаружил в семинарии нескольких спасенных детей. Он спросил ван Хюлста, евреи ли они, и тот сказал: «Вы же не ждете, что я вам отвечу?». Чиновник ушел, не доложив нацистам об увиденном.

После войны ван Хюлст стал политиком, был членом голландского Сената и главой партии Христианский союз. В 1961-1968 годах заседал в Европейском парламенте. Он также стал довольно известным шахматистом и сыграл вничью с чемпионом Анатолием Карповым.

В 1973 году Яд Вашем присвоил ван Хюлсту звание Праведника народов мира. В Голландии более 5 тысяч человек признаны Праведниками народов мира, это наибольшее в мире количество удостоенных этого звания после Польши.