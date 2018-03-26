Во Львове откроют выставку уникальных реликвий евреев Галичины

Экспозицию «Реликвии еврейского мира Галичины» откроют 28 марта во Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины (проспект Свободы, 15).

По словам заведующего сектором экспозиции учреждения Андрея Колотая, это будет уникальный и масштабный показ, посвященный 85-й годовщине Выставки еврейского художественного промысла, которая была развернута в залах Городского промышленного музея во Львове в марте 1933 года, где представили достопримечательности как из частных коллекций, так и из синагог Галиции, сообщает газета "День".

«Эта выставка сформировала в обществе понимание необходимости создания Еврейского музея, который был торжественно открыт годом позже, в 1939 году музей ликвидировали, а в феврале 1940-го сборник передали Музею художественного промысла. С началом Второй мировой войны под угрозой уничтожения оказывается коллекция Максимилиана Гольдштейна, которую, ради сохранения, Гольдштейн передает в июле 1941 года этому же музею как депозит. Таким образом в Музее художественного промысла сформировалась самая большая и самая качественная в то время коллекция иудаики, которую после в 1951 году унаследовал Государственный музей этнографии и художественного промысла Академии наук УССР», - рассказал Андрей Колотай.

Экспозиция «Реликвии еврейского мира Галичины» развернута в пяти залах. Представленные раритеты отразят сакральную атмосферу синагоги, годовой цикл религиозных еврейских праздников, изделия различных ремесел. Отдельные залы посвятят известному коллекционеру еврейских древностей Максимилиану Гольдштейну и его коллекциям экслибрисов, витинанок и графики. Часть памятников своего времени была представлена на выставке 1933 года, но большинство экспонатов посетителям покажут впервые.

Проект «Реликвии еврейского мира Галичины» состоится при финансовой поддержке Всеукраинского благотворительного еврейского фонда Хэсэд-Арье и Центра еврейских исследований Университета Норсвестерн им. Семьи Краун.