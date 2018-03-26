Объединенная еврейская община на Песах распределит 17 тонн мацы

Объединенная еврейская община Украины готовит для всех евреев Украины поздравления и подарки в честь приближающегося праздника Песах.

Как сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины, объединенная община помогает еврейским общинам Украины выполнить эту важную заповедь и распределит 17 тонн мацы среди 120 малых общин, из которых 13 тонн – совместно с ВААД Украины. Таким образом, маца попадет на столы даже к тем евреям, кто живет в малых и отдаленных селах, что поможет им выполнить заповедь Пасхального Седера.

Также ОЕОУ оказывает поддержку соблюдающим евреям, субсидируя для них покупку мацы-шмуры. Это рассылка по Украине 15 тысяч коробок, в каждой из которых по три шмуры. Эти коробки любой желающий еврей сможет приобрести всего за 10 гривен, при условии, если он или она купил коробку обычной мацы. Тем самым община способствует полному исполнению заповеди кушать ручную мацы на Песах.

Община города Днепропетровска, которая предоставляет помещение и базу для работы, получит ответный подарок - безвозмездно 300 коробок мацы-шмуры, по одной шмуре в каждой коробке.

Организаторы акции искренне надеются, что их помощь и поддержка позволит многим евреям, кто раньше не имел такой возможности, присоединиться к Пасхальному Седеру и разделить радость еврейского народа во время Великого праздника.