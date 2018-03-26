В Польше впервые отметили День памяти поляков, которые спасали евреев в годы Холокоста

В Польше 24 марта впервые отметили Национальный день памяти поляков, которые спасали евреев в годы Холокоста.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, главное мероприятие прошло в деревне Маркова – 24 марта 1944 года нацисты расстреляли здесь 16 человек: скрывавшихся евреев и местных фермеров-католиков Юзефа и Виктории Ульма вместе с их шестью детьми в возрасте до восьми лет, включая грудного ребенка. И евреев, и поляков закопали в общей могиле на заднем дворе.

Укрывая евреев, Ульма не придерживались никаких правил конспирации. Евреи жили прямо на чердаке дома и помогали им на ферме. Ульма помогли также еще одной еврейской семье выкопать землянку в соседнем лесу и потом снабжали их едой и другими вещами. Через некоторое время нацисты обнаружили землянку и убили трех прятавшихся в ней женщин и ребенка.

Убийство в Марковой стало символом поляков, отдавших свои жизни для спасения евреев во время Холокоста в Польше.

На памятной церемонии зачитали письмо премьер-министра Польши Матеуша Моравецки, который назвал помощь евреям «одной из самых славных страниц польской истории». Президент Анджей Дуда высказался за беатификацию семьи Ульмов.

1 марта в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за за высказывания о причастности поляков к Холокосту. Он стал объектом критики со стороны Израиля, США и Украины.

На днях Генпрокуратура Польши назвала «закон о Холокосте» неконституционным, отметив, что закон будет имет обратный эффект тому, который ожидают его авторы, – вместо того, чтобы улучшить имидж Польши за границей, он может подорвать авторитет государства.