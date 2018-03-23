Стену Плача готовят к празднику Песах (видео)

22:22, 23 марта 2018
Иудаизм
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/ djc.com.ua

Эти работы проводятся под контролем Главного раввина Западной Стены и Святых Мест Шмуэля Рабиновича, сообщает сайт еврейской общины Днепра.  

4 нисана, рано утром, специально подготовленные рабочие изымают записки из стены, после чего они будут доставлены на Елионскую гору, где будут захоронены по еврейской традиции о помещении текстов в генизу. 

Каждый год в Стену Плача помещаются миллионы просьб и записок, которые туда вкладывают молящиеся, а также которые помещают сотрудники Фонда Наследия Западной Стены (The Western Wall Heritage Foundation), которым их присылают через интернет, факс и обычную почту. 

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