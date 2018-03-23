Стену Плача готовят к празднику Песах (видео)

Традиционно, к празднику Песах, из Западной Стены, также известной как Стена Плача, извлекают молитвенные записки, которые в нее были помещены в течение всего года миллионами паломников, евреев и неевреев, со всего мира, и готовят Стену к празднику Исхода и Освобождения.

Эти работы проводятся под контролем Главного раввина Западной Стены и Святых Мест Шмуэля Рабиновича, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

4 нисана, рано утром, специально подготовленные рабочие изымают записки из стены, после чего они будут доставлены на Елионскую гору, где будут захоронены по еврейской традиции о помещении текстов в генизу.

Каждый год в Стену Плача помещаются миллионы просьб и записок, которые туда вкладывают молящиеся, а также которые помещают сотрудники Фонда Наследия Западной Стены (The Western Wall Heritage Foundation), которым их присылают через интернет, факс и обычную почту.