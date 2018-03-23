В Днепре прошел суперфинал «Олимпиады Даркейну» по предметам еврейского наследия

20:09, 23 марта 2018
Иудаизм
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/ bethana.org.ua

В украинском финале участвовали 47 мальчиков и девочек из Украины, Азербайджана и Латвии, которые стали лучшими среди 1 340 участников олимпиады в этом регионе, сообщает сайт еврейской общины Днепра

Финал олимпиады «Даркейну» проходил на базе Международного Гуманитарно-Педагогического института «Бейт Хана».

/ bethana.org.ua

Кроме почетных грамот и сувениров, призами олимпиады в этом году были гироскутеры, селфи-принтер, современный рюкзак с возможностью портативной зарядки мобильных устройств и много других подарков.

Как сообщают организаторы, «Даркейну» – некоммерческий проект, существующей с 2007 года благодаря поддержке Фонда «Ор Авнер», господина Льва Леваева, его супруги госпожи Ольги Леваевой и других партнеров. «Олимпиада Даркейну» в этом сезоне отмечает первый юбилей. За свою пятилетнюю историю «Олимпиада Даркейну» предоставила возможность тысячам учеников еврейских школ на постсоветском пространстве проявить знания еврейской истории и традиции. 

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