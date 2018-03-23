ХаБаД посылает 650 посланников для проведения Песаха по всему миру

Всемирное Любавическое движение подготовило свыше 650 посланников, которые помогут евреям провести Песах почти в 350 еврейских общинах по всему миру.

Молодые посланники должны будут как помогать раввинам на местах, так и работать в общинах, где нет раввинов. Многим из них предстоит отправиться в места, которые любят посещать израильские туристы, дабы обеспечить их кошерной пищей на Песах, например, в условиях Юго-Восточной Азии, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Глава «Службы посланников» («Merkos Shlichus») раввин Мойше Котлярский провел торжественную церемонию в Еврейском Детском Музее.

Желающих отправиться в краткое посланничество на праздник Песах было намного больше, поэтому «Merkos Shlichus» провел для претендентов нечто вроде экзамена, и молодые евреи, в большинстве своем студенты иешив, ответили на разнообразные вопросы, которые были призваны проверить не только их знания по заповедям, традициям и обычаям праздника, но и практические навыки работы в «полевых условиях», готовности к организации и проведению общественных седеров и организации всего необходимого для распространения идишкайт в пасхальный период.

Особое внимание обращалось на подготовку посланников для работы с детьми в различных пасхальных лагерях, а также для организации Песаха среди студенческого сообщества (в кампусах) и среди пожилых людей, дабы даже одинокие и оторванные от семейного очага евреи почувствовали свою связь с еврейским народом.