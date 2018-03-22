В Израиле известный раввин разрешил есть клонированную свинину

Известный в Израиле раввин Юваль Черлов считает кошерным «клонированное мясо».

Он заявил, что такое мясо можно употреблять с молочными продуктами, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

По мнению рабби Черлова, основателя организации «Цохар», на искусственно выращенное мясо не распространяются правила кашрута, которые относятся к обычному мясу. Таким образом он считает возможным есть в том числе свинину.

Речь идет не о клонированных животных, а о мясе, искусственно выращенном в лаборатории из клеток животного.

На симпозиуме «Наука и Галаха» в университете Бар-Илана рабби Черлов заявил, что искусственное мясо поможет в борьбе с голодом, загрязнением окружающей среды и избавит животных от страданий.

«Когда клетка свиньи и ее генетический материал используется в производстве пищи, клетка утрачивает свою первоначальную сущность и таким образом она не подпадает под запрет. Это фактически не мясо, так что его можно есть с молочными продуктами», – сказал он.

В прошлом году более 70 раввинов подписали декларацию, в которой объявили полный отказ от мяса, то есть вегетарианство, лучшим способом соблюдения Галахи.