В Венгрии открыли восстановленную синагогу в качестве образовательного центра

Недавно открытое здание бывшей синагоги и современный виртуальный выставочный центр в Венгрии доступны для публики.

Комплекс зданий открылся 20 марта в Балатонфюреде, популярном курортном городе Западной Венгрии, сообщает "Лехаим".

Принадлежащий муниципалитету, комплекс должен будет служить в качестве образовательного и культурного объекта. Первоначальный план по восстановлению здания синагоги был начат 6 лет назад одним из местных евреев, Ференцем Олти, уроженцем Балатонфюреда, члены семьи которого были депортированы из города и убиты во время Холокоста.

Олти сказал, что его идея заключается в восстановлении синагоги и размещении в ней выставки о известных евреях. Мэр Иштван Бока воспринял эту идею, и проект реконструкции синагоги был завершен в прошлом году. Работа над зданием и экспозицией была завершена через 7 месяцев.

Синагога действовала с 1855 года, когда еврейская община городка приобрела здание у кальвинистской церкви. Она была закрыта в 1944 году, когда 16 мая 153 еврея Балатонфюреда были депортированы в нацистские концентрационные лагеря. Только 15 из них возвратились в город после Второй мировой войны.

"Современный виртуальный выставочный центр оснащен цифровыми технологиями, позволяющими посетителям изучать и следить за жизнью и работой 132 еврейских выдающихся специалистов в области медицины, биологии, математики, физики, химии, архитектуры и информатики. Около трети из этой группы либо родились в Венгрии, либо имели венгерское происхождение", – сказал Олти.

«Дом еврейских талантов» будет открыт для посетителей по средам по воскресеньям.