Одесской еврейской общине возвратят Бродскую синагогу, после перенесения из нее архива

Одесский областной совет принял решение перенести архив из здания Бродской синагоги на улице Пушкинской в поселок Авангард.

Затем синагогу смогут передать еврейской общине Хабад-Шомрей Шабос, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Землю под строительство нового архивного комплекса предоставит Министерство обороны. Предварительно строительство обойдется в 180-250 миллионов гривен.

«Сессия выделила деньги на проектно-сметную документацию, то есть работаем на опережение. Мы объявим тендер, когда получим официальное согласие на выделение земельного участка для строительства данного объекта. Нас поддерживают депутаты Верховной Рады», – заявил глава облсовета Анатолий Урбанский.

При этом, не сообщаются сроки, когда может быть закончено строительство помещения под архив.

Дискуссии о возврате Бродской синагоги еврейской общине ведутся с 1990-го года. В феврале 2016 года областной совет наконец принял решение передать ее Хабаду, но чиновники не могли решить вопрос с архивом.

Здание Бродской синагоги в стиле неореннесанса с элементами готики построено в 1863 году. Она стала первой на юге Российской империи хоральной синагогой, в которой богослужение проводилось с музыкальным сопровождением – органа и фисгармонии. Синагога действовала до 1929 года, затем здесь разместился клуб обувной фабрики. Здание передали Одесскому областному архиву после Второй мировой войны.