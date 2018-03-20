В Македонии откроют мемориальный музей Холокоста

Мемориальный центр Холокоста в Треблинке (Македония), разработанный известными музейными специалистами Berenbaum Jacobs Associates (BJA), откроется для общественности в следующем месяце.

Как сообщает "Лехаим", проект был одобрен болгарским премьер-министром, членами правительства Македонии, учеными из Яд Вашема в Иерусалиме и специальным посланником США по вопросам Холокоста Томасом Яздгерди.

Майкл Беренбаум, директор BJA и известный исследователь Холокоста, сказал, что македонская община является одной из самых древних в диаспоре.

«Евреи жили здесь в древности, в римские времена, это была самая старая известная община за пределами земли Израиля», – сказал он.

Новый музей рассказывает историю македонского еврейства, о росте общины, как убежища от испанской инквизиции, вплоть до жизни македонских евреев после Холокоста. Компенсация имущества жертвам Холокоста, выплачиваемая остаткам еврейской общины, помогла финансировать музей, который был создан в здании в Скопье, купленном за счет средств реституции.

Многие из объектов в музее – это творения местных художников, в том числе необычный «партизанский фриз», демонстрирующий восстание македонцев против нацистов. Среди специальных экспонатов – уличная сценка на ладино и точная копия пресса Гуттенберга, призванная показать ранний вклад евреев в творчество.