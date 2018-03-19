На центральной площади Львова раскопают фундамент разрушенной синагоги

На центральной площади Львова Старый Рынок проведут реконструкцию для создания общественного пространства и в процессе археологических раскопок выявят фундамент разрушенной нацистами синагоги – Львовского темпля.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Твоє Місто".

«Мы планировали продемонстрировать контуры синагоги, после благоустройства они должны быть видны. Мы встречались с еврейской общиной, поскольку там находится фундамент синагоги, и собрали техническое совещание со всеми городскими службами сетей, рабочие процессы уже прошли», – сообщила архитектор Ольга Криворучко.

Архитекторы также собираются добавить озеленение и убрать киоски, чтобы они не загораживали вход в сквер с трамвайной остановки. Самой проблемной зоной считают парковку, на которой оставляют машины сотрудники офисов. Также архитекторы намерены решить такие проблемы, как аварийное состояние зданий, рекламные вывески и не приспособленные для маломобильных групп населения тротуары.

Львовский темпль был первой реформистской синагогой Галичины. Здание в стиле классицизма открыли в 1846 году. Синагога отличалась большим куполом, благодаря чему напоминала византийский храм. Ее уничтожили летом 1941 года нацисты.