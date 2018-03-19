В Великобритании создали интерактивную карту с 3 тысячами синагог Европы

Британский Фонд Еврейского наследия запустил онлайн-карту, на которой отмечены 3318 существующих синагог Европы, России, Турции и Кавказа.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel" менее четверти из этих синагог функционируют как молельные дома. Например, одна из синагог в Познани используется как бассейн, а в другой в Кракове расположен бар. В карте предусмотрено несколько десятков фильтров, чтобы увидеть функцию каждого здания синагоги – от «пекарни» до «мечети». Есть также фильтр по странам. Щелкнув на значок синагоги, можно посмотреть год, когда она была построена, и характеристики здания.

Так, карта показывает, что в Киеве три синагоги действуют как молельные дома, в остальных девяти сейчас расположены офисы, арт-центр, кинотеатр, спортклуб, дом культуры, банк, больница и жилой дом.

7 февраля парламент Великобритании принял проект каталогизации синагог Европы, инициированный Фондом еврейского наследия.