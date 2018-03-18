Во Львове планируют раскопать фундамент синагоги на Старом Рынке

Во Львове на площади Старый Рынок планируют обустроить общественное пространство.

Во время реконструкции предполагается проведение археологических раскопок для выявления контуров утраченной синагоги и восстановления колодца, сообщает львовский портал "Твой город".

«Мы планировали продемонстрировать контуры синагоги, после обустройства благоустройства их должно быть видно. Также мы хотим добавить озеленение и убрать кучу киосков, чтобы они не загораживали вход с трамвайной остановки в саму часть сквера. Само планирование общественного пространства не изменится: частично там будет сквер, частично, собственно, площадь», – сообщила архитектор Ольга Криворучко.

Сейчас обустройство общественного пространства на площади Старый Рынок находится на стадии подготовки проектной документации.

«У нас была встреча и по аналитике, и по сбору исходных данных, мы думали о том, что надо учесть при проектировании общественного пространства. Мы встречались с еврейским сообществом, поскольку там захоронены фундаменты синагоги, мы собрали техническое совещание со всеми городскими службами сетей, рабочие процессы уже прошли», – сказала архитектор.