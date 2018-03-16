В Бухаресте члены раввинской конференции призывают усилить борьбы за свободу вероисповедания

Известный европейский раввин призвал 300 участников раввинской конференции в Бухаресте активизировать усилия по «пробуждению ЕС от опасного сна».

Директор Раввинского центра Европы раввин Менахем Марголин обратился к членам организации во время трехдневной конференции, проводившейся с 12 по 14 марта в Бухаресте, сообщает "Лехаим".

«Вы понимаете – если в Европе не будет раввинов, не будет будущего для европейского еврейства», – сказал он.

В конференции участвовали раввины из 27 стран, принадлежащие к различных ортодоксальных направлениям, в основном связанными с Хабадом.

Марголин также выделил виды деятельности, необходимые для борьбы за основные религиозные свободы в Европе.

«Вместо того, чтобы тратить время на разговоры об улучшении и дальнейшем развитии еврейской жизни в Европе, мы обнаруживаем перед собой экзистенциальные угрозы в форме законодательства многих стран, которые, если они будут реализованы, означают начало конца еврейской жизни там», - сказал Марголин.

«Мы должны разбудить ЕС от его опасного сна. Мы начнем большую и эффективную информационно-пропагандистскую кампанию со стороны всех наших членов лидеров ЕС», – продолжил он.

«Наше послание простое: вы говорите, что верите и закрепляете свободу религии. Вы говорите, что это неотъемлемая часть членства в ЕС. Докажите это! Каждую неделю мы возбуждаем судебные дела в отношении государств-членов ЕС для защиты нашего образа жизни от ненужного и дискриминационного законодательства. Слов недостаточно. Нам нужны конкретные действия со стороны руководства ЕС, чтобы было ясно, что такое законодательство не соответствует европейским ценностям толерантности и уважения. И что нарушение этих ценностей несет с собой штрафные санкции».