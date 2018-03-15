В Бухаресте прошла ежегодная конференция европейских раввинов

22:15, 15 марта 2018
Иудаизм
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/ djc.com.ua

В конференции приняло участие свыше 350 раввинов из 25 европейских общин, сообщает сайт еврейской общины Днепра

/ djc.com.ua

На конференции обсуждались вопросы, актуальные для религиозного еврейского сообщества, связанные с теми изменениями в самых различных областях жизни, которые переживают цивилизованные страны в ходе нынешней технологической революции.  

Особые мероприятия были посвящены 18-тилетию работы «Rabbinical Center of Europe», специальной структуры, созданной как представительный и координирующий орган для успешного отстаивания еврейских интересов, как в рамках континента, так и за его пределами, а также для распространения опыта работы передовых еврейских структур. 

/ djc.com.ua

На конференции также действовали секции, посвященные различным вопросам еврейской жизни, в которых принимали участие раввины, специализирующиеся в разрешении вопросов, связанных с подобной проблематикой.

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