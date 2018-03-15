В Польше установили новый праздник в честь поляков, спасших евреев во время Холокоста

Депутаты польского парламента одобрили введение нового национального праздника в честь поляков, которые рисковали жизнью, чтобы спасти евреев во время Холокоста.

Как сообщает "Лехаим", 14 марта Сенат проголосовал по законопроекту, инициированному президентом Анджеем Дудой, о введении 24 марта Национального дня памяти. Он был одобрен в Сенате 58 голосами «за» при 14 «против» и трех воздержавшихся, и теперь требуется подпись Дуды, чтобы законопроект стал законом.

Законопроект отдает дань уважения полякам, которые проявили мужество и сострадание и были «верны высшим этическим ценностям». Новый праздник появился вслед за принятием нового закона, который криминализирует ложное приписывание Польше преступлений Холокоста, совершенных нацистской Германией.

Этот закон и праздник рассматриваются властями, как попытка подчеркнуть польский героизм во время Второй мировой войны.