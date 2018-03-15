В Швейцарии неонациста осудили за антисемитское нападение на ортодоксального иудея

Швейцарский неонацист, который в 2015 году напал на ортодоксального еврея в Цюрихе, 13 марта был приговорен к 24 месяцам лишения свободы.

Как сообщает "Лехаим", в июле 2015 года он совершил нацистский салют, плюнул и обрушился с нападками на еврея. Нападение произошло в середине дня во время Шаббата в Видиконе, еврейском квартале Цюриха.

В дополнение к приговору суд также оштрафовал нападавшего на 1000 франков, примерно 1058 долларов, и приказал ему выплатить жертве 3000 франков (3175 долларов).

Ранее он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за другое нападение в 2013 году. Он отбыл только 12 месяцев из первоначального срока. Поправка к Уголовному кодексу кантона отменила вынесенный ранее приговор в связи с последним судебным разбирательством.