В Киеве презентуют программу Киево-могилянской академии по иудаике
20:00, 14 марта 2018Иудаизм
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Программа тесно сотрудничает с Еврейским университетом в Иерусалиме / facebook.com/KMAJewishStudies
Презентация магистерской и сертификатной программ по иудаике при Киево-Могилянской академии состоится в Киеве 19 и 21 марта.
Специализацию «Иудаика» на кафедре истории основали в 2012 году. Программа тесно сотрудничает с Еврейским университетом в Иерусалиме, а студенты-магистры участвуют в конкурсе на стажировку в этом вузе. Об этом сообщается на странице события в Facebook.
Студенты магистратуры получают полный грант на обучение, общежитие и стипендию.
Первая презентация пройдет 19 марта в 18:30 при Еврейском центре Halom по адресу ул. Казимира Малевича, 86о, аудитория 302.
Вторая презентация состоится 21 марта в 13:00 в одном из корпусов Академии — улица Волошская 8/5, корпус 5, подвальное помещение, аудитория 2.
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