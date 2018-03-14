В Киеве презентуют программу Киево-могилянской академии по иудаике

Презентация магистерской и сертификатной программ по иудаике при Киево-Могилянской академии состоится в Киеве 19 и 21 марта.

Специализацию «Иудаика» на кафедре истории основали в 2012 году. Программа тесно сотрудничает с Еврейским университетом в Иерусалиме, а студенты-магистры участвуют в конкурсе на стажировку в этом вузе. Об этом сообщается на странице события в Facebook.

Студенты магистратуры получают полный грант на обучение, общежитие и стипендию.

Первая презентация пройдет 19 марта в 18:30 при Еврейском центре Halom по адресу ул. Казимира Малевича, 86о, аудитория 302.

Вторая презентация состоится 21 марта в 13:00 в одном из корпусов Академии — улица Волошская 8/5, корпус 5, подвальное помещение, аудитория 2.