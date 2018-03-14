В Украине объявлен Международный конкурс творческих работ о Холокосте

Украинский институт изучения Холокоста «Ткума» при содействии Министерства образования и науки Украины объявил о начале XV Международного конкурса работ «Уроки войны и Холокоста – уроки толерантности».

В конкурсе могут принять участие школьники старших классов, учителя и педработники, студенты и аспиранты (допускаются как представители Украины, так и иностранцы). Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Для участия в конкурсе принимаются научно-исследовательские, поисковые, творческие работы и методические разработки по самой широкой тематике – от геноцидов первой половины ХХ века и событий межвоенного периода, до Хельсинских соглашений, уроков Холокоста и других геноцидов в свете современной войны против Украины.

Формы работ могут быть самыми разнообразными – исследования, обзоры, рассказы, стихи, рисунки, фильмы, мультимедиа и иное.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе определен до 15 июля 2018, срок подачи самих работ – до 1 августа 2018, а подведение итогов, награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет 25-28 сентября, но место проведения этой церемонии пока не указывается.

Победителей конкурса ждут дипломы, призы, публикации и приглашения участвовать в международных мероприятиях.

С полным «Положением о проведении конкурса» и требованиями к оформлению конкурсных работ можно ознакомиться здесь.