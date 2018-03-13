Создан сайт, на котором можно выразить благодарность известному раввину-переводчику Толмуда

Анонимные добровольцы запустили сайт для того, чтобы все желающие могли сказать спасибо раввину Адину Штейнзальцу.

Сайт доступен на трех языках – русском, иврите и английском, сообщает проект "Еврейские новости".

Цель сайта – дать возможность поблагодарить одного из лидеров еврейской мысли при жизни.

«Величайший мудрец поколения – Рав Адин (Эвен Исраэль) Штейнзальц – оказал помощь и поддержку множеству людей на Земле, повлияв на кого-то лично или посредством своих трудов, переведенных на множество языков», – пишут авторы инициативы.

80-летний Раввин Штейнзальц – переводчик Талмуда на современный иврит, английский, русский и испанский языки. Он написал более 60 книг и сотни статей о Талмуде, еврейской мистике, философии, социологии. Книга Штейнзальца по Каббале «Роза о тринадцати лепестках» переведена на восемь языков.

Раввин инициировал и реализовал множество социальных проектов, основал сеть школ и учебных заведений, а также стал учителем и духовным наставником для многих людей.

Посетители сайта оставили уже 139 сообщений с благодарностями.