В Скопье Премьер-министры Болгарии и Македонии почтили память жертв Холокоста

13:42, 13 марта 2018
Иудаизм
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Премьеры Болгарии и Македонии в Скопье почтили память жертв Холокоста / rus.bg

Об этом сообщает "Русская Болгария".

Напомнив о том, что всего лишь лет 20 назад на Балканах произошли не менее жестокие кровопролитные события, премьер Борисов заявил, что чтя сегодня память жертв Холокоста нужно понимать, что все мы на Балканах обязаны объединить свои усилия в целях улучшения жизни и обеспечения счастливого будущего балканским народам так, чтобы ошибки прошлого остались всего лишь историей.

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