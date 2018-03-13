В израильской пустыне планируют построить тематический парк с аттракционами по мотивам еврейской истории (видео)

Большой парк аттракционов, который станет образовательной и развлекательной площадкой Израиля, планируют построить в Димоне, южном городе в пустыне Негев.

Pla’im Park (или «Парк чудес») - проект, созданный группой местных бизнесменов под руководством раввина Йосефа Цви Римона из поселения Алон Швут на Западном берегу, сообщает Jewish.ru со ссылкой на Times of Israel.

«У рава Римона появилась идея о создании чего-то совершенно нового, потому что такого никогда еще не было». Он провел несколько лет, исследуя эту идею, «разговаривал со многими людьми», в том числе дизайнерами тематических парков из Флориды, сказал Тони Твайтс (Tony Thwaites), инвестор из Англии, ныне живущий в Израиле, который с самого начала работал с Римоном.

Парк, который обойдется примерно в 300 млн. долларов, не является коммерческим и прибыльным предприятием. «Речь идет только об образовании», – сказал Твайтс. «Задача парка - захватывающим и современным способом показать приезжающим, что такое быть евреем».

Исполнительный директор Лея Малул в интервью порталу Walla сообщила, что парк будет еврейским «Волшебным королевством» – ссылаясь на один из четырех парков Disney World поблизости от Орландо, штат Флорида. Он будет включать 16 основных аттракционов. Планы включают водную прогулку, посвященную дням недели (с субботой – островом спокойствия среди суеты), аттракцион Лестница Якова и американские горки, проходящие через гигантские тома, представляющие евреев, как людей книги.

Израильское правительство остановило свой выбор на Димоне, сказал Твайтс, хотя ни одно из правительственных учреждений, к которым обратилась группа планирования, еще не выделило никаких средств для этого проекта. Твайтс уверен, что они получат необходимое финансирование. «Димона прекрасно сочетается со всей идеей строительства на юге, этот проект поможет расширить инфраструктуру и создать рабочие места в Димоне», – сказал Твайтс.