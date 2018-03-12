Еврейский ученый доказывает, что основные положения иудаизма и каббалы соответствуют научному взгляду на мироздание

Писатель и учёный-физик Эдуард Шифрин в своей новой книге "От бесконечности до человека" приводит доказательства того, что основные положения иудаизма и каббалы соответствуют научному подходу к мирозданию. Об этом сообщает российское информагенство.

"Не надо опасаться научного мышления, не надо бояться, что вдруг наука "докажет, что в Торе есть ошибки". Наука - тоже часть Бога, она может и должна помочь раскрывать Божественность в мире", - написал главный раввин России Берл Лазар в своем предисловии к книге учёного.

Презентация новой книги состоялась в субботу в синагоге подмосковной Жуковки.

"На моей памяти не было ничего подобного, никогда ранее не издавались такие книги. (...) Вы узнаете много нового не только об иудаизме и каббале, но и квантовой физике. Это уникальный труд во всем массиве иудаизма, она имеет колоссальное будущее и огромные перспективы", - сказал на презентации президент ФЕОР Александр Борода.

Книга рассказывает о проблеме предназначения души человека в современном мире с точки зрения иудаизма и каббалы и одновременно с точки зрения современной теории информации, классической и квантовой физики.

Книга уже переведена на английский язык и готовится к публикации.

Е.Шифрин показывает, что, несмотря на популярную до сих пор точку зрения о противоположности науки и религии, основные положения каббалы совпадают с научным взглядом на мироздание. К примеру, современная наука постепенно приходит к заключению, что в основе постигаемой нами реальности лежат не материя и энергия, а информация, о чем говорит и каббала.

Автор подчеркивает, что религиозное и научное знание взаимодополняют друг друга, и только верующие люди, обладающие знанием, смогут завершить творение и сделать наш мир домом для Бога. Он также отмечает, что научный подход к Торе позволяет взглянуть на содержание священных текстов под другим углом и открыть новые смыслы Торы.