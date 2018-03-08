Президент Польши извинился перед евреями за преследования 1968 года

Президент Польши Анджей Дуда принес извинения евреям, которые подверглись преследованиям в 1968 году.

Дуда подчеркнул, что «свободная и независимая сегодняшняя Польша… не несет ответственности за произошедшее и не должна извиняться», но попросил прощения за Польшу и поляков того времени, пишет Jewish.ru со ссылкой на Times of Israel.

Такое заявление Анджей Дуда сделал на церемонии, посвященной 50-летию масштабных студенческих протестов против коммунистического правительства. После стачки в Польше была развернута кампания против евреев. Евреи были объявлены «пятой колонной», их вынуждали покинуть Польшу. По имеющимся данным, в этот период бежали из страны около 13 тыс. евреев.