Принц Монако награжден за извинение относительно обращения его страны с евреями во время Холокоста

Престижный аналитический центр по вопросам толерантности, в состав которого входят бывшие европейские лидеры, удостоил награды принца Монакского Альберта II за его извинение за обращение его страны с евреями во время Холокоста.

Как сообщает "Лехаим", Европейский совет по толерантности и примирению 6 февраля вручил Европейскую медаль за толерантность главе княжества, зажатому между Францией и Италией, который в 2015 году признал, что его страна схватила и депортировала 66 евреев в 1942 году.

«Вы нашли мужество и политическую мудрость, чтобы открыто обращаться с болезненной историей и трудными воспоминаниями», – сказал Моше Кантор, глава Европейского еврейского конгресса и президент совета, председателем которого является бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Просьба Монако о прощении за роль ее полиции в убийстве евреев во время Холокоста была запоздалым жестом, сделанным через два десятилетия после подобных извинений глав государств во Франции, Бельгии, Италии и Австрии. Но из-за размера княжества и небольшого числа жертв, политический истеблишмент Монако не находился под внешним и внутренним давлением и контролем, который предшествовал извинениям в более крупных странах.

В речи во время церемонии награждения в конференц-зале знаменитого Казино Монте-Карло в Монако принц Альберт II описал свои извинения как жест, основанный на необходимости оставаться верным исторической памяти о Холокосте.

«Эти слова, просьба о прощении, были чрезвычайно трудными для меня», – сказал Принц Альберт II во время церемонии. «Это было сделано не только для того, чтобы почтить память жертв самым достойным образом, но и потому, что я слишком уважаю историю и людей. Это был не только акт веры с моей стороны, но и очевидный жест, когда я почувствовал, что пришло подходящее для его выражения время».

Принц пообещал продолжить работу по увековечиванию памяти о Холокосте «не только как глава государства, но и просто как человек».