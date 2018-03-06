Глава Футбольной ассоциации Англии извинился за слова о запрете звезды Давида

17:01, 06 марта 2018
Иудаизм
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Мартин Гленн / antisemitism.uk

Об этом сообщает "Лехаим".

«Хотел бы извиниться за любое оскорбление, вызванное примерами, которые я дал, когда говорил о политических и религиозных символах в футболе.

В частности, по поводу звезды Давида, которая является чрезвычайно важным символом для евреев во всем мире», – сказал Гленн.

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