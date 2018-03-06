Глава Футбольной ассоциации Англии извинился за слова о запрете звезды Давида
17:01, 06 марта 2018Иудаизм
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Мартин Гленн / antisemitism.uk
Глава Футбольной ассоциация Англии Мартин Гленн извинился за высказывания по поводу религиозных и политических символов в футболе.
Об этом сообщает "Лехаим".
«Хотел бы извиниться за любое оскорбление, вызванное примерами, которые я дал, когда говорил о политических и религиозных символах в футболе.
В частности, по поводу звезды Давида, которая является чрезвычайно важным символом для евреев во всем мире», – сказал Гленн.
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