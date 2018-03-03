Арабские подростки арестованы за избиение еврейского мальчика около парижской синагоги

Французская полиция задержала четырех подростков, подозреваемых в избиении своего сверстника-еврея в вечер Пурима.

Инцидент произошел около восьми вечера в среду, 28 февраля. Нападавшие, группа арабских подростков 14-15 лет, столкнулись с двумя братьями и сестрой в парке и обозвали их «грязными евреями», сообщает Jewish.ru.

По сообщению полиции, затем они подкараулили одного из мальчиков на выходе из синагоги и избили его.

Один из подростков был вооружен палкой. В отчете не сообщается, насколько пострадал 14-летний еврей, но говорится, что ему разбили очки. Нападавшие были задержаны тем же вечером. Полиция считает, что речь идет об антисемитском нападении.