Арабские подростки арестованы за избиение еврейского мальчика около парижской синагоги
23:43, 03 марта 2018
864 0
Полиция считает, что речь идет об антисемитском нападении / jewish.ru
Французская полиция задержала четырех подростков, подозреваемых в избиении своего сверстника-еврея в вечер Пурима.
Инцидент произошел около восьми вечера в среду, 28 февраля. Нападавшие, группа арабских подростков 14-15 лет, столкнулись с двумя братьями и сестрой в парке и обозвали их «грязными евреями», сообщает Jewish.ru.
По сообщению полиции, затем они подкараулили одного из мальчиков на выходе из синагоги и избили его.
Один из подростков был вооружен палкой. В отчете не сообщается, насколько пострадал 14-летний еврей, но говорится, что ему разбили очки. Нападавшие были задержаны тем же вечером. Полиция считает, что речь идет об антисемитском нападении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter