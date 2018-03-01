В Днепре отметили еврейский праздник Пурим

Еврейская община Днепра отметила празник Пурим чтением Свитка Эстер и трапезой в карнавальных костюмах.

В главном зале Центральной синагоги «Золотая Роза» состоялось чтение Свитка Эстер – «Мегилат Эстер», что является основной заповедью праздника Пурим, наряду с посылкой яств друзьям, помощью нуждающимся и специальными трапезами в честь праздника, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

На вечернее чтение Свитка пришли сотни евреев Днепра, и многие – как взрослые, так и дети – были в карнавальных костюмах, а пуримскую атмосеру создавал оркестр, который играл веселые еврейские мелодии.

Свиток Эстер читал вслух раввин Мойше Лейб Вебер, один из руководителей проекта «Колель Тора», а все присутствующие внимательно слушали, одновременно читая текст по рукописным свиткам, печатным изданиям и по электронным версиям в своих мобильных устройствах.

После окончания чтения Свитка и завершения предшествующего празднику поста, в главном зале была сервирована большая трапеза.

Чтение Свитка в синагоге стало началом многочисленных пуримских мероприятий в еврейской общине Днепра.