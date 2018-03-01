Трое словаков признаны Праведниками народов мира за спасение еврейской семьи в 1944 году.

Соответствующие грамоты вручили в январе и феврале потомкам спасителей — Вацлава Чермака, Людовита Репаша и Яна Балциара, пишет Jewish.ru.

В 1944 году Людовит Репаш, служащий муниципалитета Прешова, снабдил еврейскую семью Вайзенбергов поддельными документами и отправил их в деревню Кленовиц к Вацлаву Чермаку, священнику местной баптистской церкви. Чермак вместе с одним из своих прихожан Яном Балциаром прятали евреев до конца войны.

Потомкам Репаша и Балциара были вручены грамоты в минувшем январе в словацкой Братиславе. Мария Чермакова, единственная дочь священника Вацлава Чермака, получила награду за своего отца 27 февраля, в Новоместской ратуше в Праге.