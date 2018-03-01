В Польше вступил в силу скандальный закон о Холокосте

В Польше в четверг вступил в силу закон, который предусматривает наказание за обвинение польского народа в преступлениях, совершенных нацистской Германией.

Закон стал частью более масштабных усилий националистических властей Польши по использованию истории для "защиты чести и гордости страны", сообщает "Радио Свобода".

В течение многих лет польские чиновники пытались бороться с такими выражениями, как "польские лагеря смерти", которые иногда используются за границей в отношении концлагерей, построенных нацистской Германией на оккупированной территории Польши во время Второй мировой войны. Некоторые поляки опасаются, что по мере того, как война станет всё более отдаленным событием, новые поколения ошибочно будут считать, что поляки были виновниками Холокоста.

Закон вызвал кризис в отношениях Польши с Израилем. Пережившие Холокост и официальные лица опасаются, что истинная цель закона состоит в том, чтобы подавить исследования в отношении поляков, которые принимали участие в убийствах евреев во время Второй мировой войны.

Польские официальные лица отрицают это. Они настаивают на том, что закон, в котором содержится призыв к тюремному заключению сроком до трех лет, будет наказывать только тех, кто публично и "вопреки фактам" обвиняет весь Польский народ в преступлениях, совершенных немцами.

Закон вступил в силу в четверг и представители Польши и Израиля в Иерусалиме провели первую рабочую встречу по преодолению конфликта, который вызвал этот закон.