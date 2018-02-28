Президент Польши в качестве примирительного жеста посетил еврейский центр

Президент Польши Анджей Дуда посетил еврейский общинный центр в Кракове. Визит прошел на фоне продолжающегося скандала, связанного с принятием Польшей закона об ответственности за Холокост.

В ходе поездки в центр президент встретился с еврейскими лидерами и заявил, что надеется на скорое разрешение споров, пишет Jewish.ru.

Дуда также прокомментировал вызвавший активные дискуссии закон, заявив, что инициативу «драматически трактуют» и что «любые упрощения очень болезненны».

В последние дни февраля в Израиль прибыла польская делегация для обсуждения спорного законопроекта. В дискуссии примут участие историки, журналисты, юристы и дипломаты обеих стран.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон об Институте национальной памяти. Согласно этим поправкам человек, который «публично и противореча фактам» приписывает польской нации или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет. Президент подчеркнул при этом, что по новому закону наказание не распространяется на утверждения, сделанные в рамках художественной или научной деятельности.