За два года в США вдвое выросло числа антисемитских преступлений

Согласно отчету Антидиффамационной лиги, в 2017 году число антисемитских преступлений в США вдвое превысило показатели 2015 года.

Всего в 2017-м в Соединенных Штатах было зафиксировано 1986 актов антисемитизма. В 2015 году их число составляло 942, а в 2016-м — 1267, сообщает Jewish.Ru.

При этом отмечается, что в число антисемитских происшествий в 2017 году были включены более 160 писем и звонков с угрозами в адрес еврейских организаций, отправленные еврейским подростком из Израиля. В настоящее время он находится под арестом.

Большая часть инцидентов антисемитского характера в 2017 года в США были связаны или с вандализмом, или со случаями преднамеренного причинения беспокойства. Всего сообщается о 19 случаях физического насилия в отношении евреев, на 47% меньше, чем в 2016-м. Больше всего антисемитских происшествий было в штатах со значительной концентрацией еврейского населения — в Нью-Йорке, Калифорнии и Нью-Джерси.