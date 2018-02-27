В Одессе иудеи несколько дней будут праздновать Пурим

В среду вечером, 28 февраля, когда в еврейском календаре наступит 14-й день месяца адара, евреи Одессы вместе со всем еврейским миром, начнут отмечать веселый праздник Пурим.

Как сообщает "Depo.Одесса" со ссылкой на пресс-секретарь еврейской общины Одессы Берла Капулкина в 18.15 в синагоге на ул. Осипова, 21, начнется первое чтение свитка Эстер. Как и положено, с шумом, гамом, трещотками и карнавальными костюмами.

После чтения молодежь переместится в концертный зал отеля Marlin (Польский спуск, 13) состоится праздничная развлекательная программа PurimHype.

В четверг, 1 марта в 09.30 в синагоге состоится второе из обязательных чтений свитка, затем прихожане синагоги будут раздавать друг другу шелахмунеси, ну а в 17.00 начнется большая праздничная пуримська трапеза (та самая о которой ходят легенды и анекдоты).

***Пурим - еврейский праздник, установленный в память спасения персидских евреев от истребления их Аманом, любимцем персидского царя Ахашвероша (Ксеркса, в V ст. к н. е.).

Еврейка Эстер, при посредничестве еврея Мордехая, взятая в гарем царя, стала его любимой пленницей, а потом женой. Узнав о замыслах Амана уничтожить евреев, она поспособствовала еврейскому восстанию, во время которого в течение одной ночи было убито около 75 000 человек нееврейское происхождение по всему царству.