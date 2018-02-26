В Ираке восстанавливают гробницу пророка Нахума

Гробница пророка Нахума в Ираке будет спасена.

Как сообщает Глобальный еврейский онлайн центр со ссылкой на Jerusalem Post, в настоящее время выполнены предварительные работы по сохранению исторического еврейского места - могилы пророка Нахума, которая находится в древнем христианском городе Аль-Куше с видом на Ниневийскую равнину. Следующей задачей станет восстановление гробницы.

Нахум был одним из пророков, предсказавших разрушение города Ниневии, расположенного на окраине современного Мосула. Гробница находится на границе между иракским Курдистаном и областью Мосула. На протяжении веков гробница была основным местом еврейского паломничества, и многие курдские евреи приходили к могиле и синагоге возле нее, возраст которой более 800 лет.

В 1940-х и 1950-х годах евреи региона переехали в Израиль, а жители христианского города заботились о гробнице, насколько могли. Шерил Бенард, которая имеет степень PhD по международным отношениям и работает в корпорации RAND, а также сотрудничает с командой из Альянса за восстановление культурного наследия, надеется, что они смогут спасти и восстановить это историческое место.

«Структурная целостность здания была подвергнута опасности. Как объяснили рабочие, строение было построено так, что колонны и арки соединены между собой. Так что если несколько колон разрушаться, то это может уничтожить и другие» — говорит Бенард.

При выполнении работ эксперты обнаружили причины ускорения структурного коллапса здания. «Например, на внешней стороне храма муниципалитет поднял уровень тротуара на метр и закрыл древний дренаж, поэтому вода начала идти под святыню и подмывала фундамент». Для более серьезных проблем были найдены временные решения, но Бенард говорит, что она выкупила гробницу только на два года. «Нам нужно собрать средства для полного восстановления за это время».

Она признает, что восстановление гробницы является важным символом. «Это место признано всеми тремя религиями. Каждый раз, когда мы ходили туда, мы видели признаки того, что кто-то был там». В этом смысле это больше, чем просто здание, это отображение истории и сосуществования.

Альянс за восстановление культурного наследия теперь ищет больше исторической информацию о гробнице, например, о том, как она была обставлена в 1940-х годах, и любые артефакты из нее, которые могут находится в Ираке, Израиле или в других местах. Например, некоторые предметы из этого места находились в близлежащем Заху на границе Курдистана с Турцией.