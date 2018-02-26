В Виннице первый этаж столетней синагоги превратили в представительство лотереи

В Виннице на ул. Соборной, 62, на первом этаже синагоги Лившица разместилось представительство лотереи: на днях там повесили вывеску «Золотая подкова», а окна заклеили.

Председатель еврейской религиозной общины города Исаак Новоселицкий отказался говорить о лотерее в синагоге, сообщает «Вінниця.info».

«Не знаю, что там должно открываться. Мне некогда этим заниматься, я вообще с журналистами не общаюсь», – сказал Исаак Новоселицкий.

В департаменте коммунального имущества Винницкого городского совета сообщили, что помещение не находится в списке объектов коммунальной собственности. Следовательно, фактически является собственностью религиозной общины.

Здание имеет два отдельных входа, на первый, на второй и третий этажи. Раньше на первом ярусе размещался банк, потом магазин одежды. А в феврале на фасаде здания появились большие желтые буквы «Золотая подкова».

***Синагога по адресу ул. Соборная, 62 была построена в 1897 году на средства московского купца Лифшица. До начала революции 1917 года это была главная синагога Винницы. Службы проводились здесь до 30-х годов XX века. В 1930 году здание закрыли и превратили в клуб им. Иосифа Сталина, предварительно избавившись от любого намека на первоначальное предназначение этого здания. Во время Второй мировой войны там хранили одежду, конфискованную у винницких евреев.

После войны здесь на некоторое время расположился театр, а впоследствии – филармония. Здание синагоги вернули еврейской общине в 1992 году, после чего ее полностью отремонтировали усилиями раввина Лейбла Суркиса и Исаака Новоселецкого.