Появилось круглосуточное хабадское радиовещание на английском языке

Теперь в любой точке мира, где есть интернет, доступна вещающая круглосуточная хабадская радиостанция «Chabad.org Radio», ведущая свои передачи в основном на английском языке.

Радиостанция не вещает в Шабат и Йом Тов, потому определяет свой формат как «24/6», сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Сайт chabad.org поясняет, что кроме большой аудиобиблиотеки лекций, книг, бесед и уроков, а также обширной коллекции подкастов, он решил открыть on-line радиостанцию, потому как большое количество людей проявляют интерес именно к потоковому вещанию. Особый упор делается на глобальную доступность этого ресурса с помощью любого современного смартфона или компьютера.

Чтобы слушать радио, надо в смартфоне установить специальное приложение для iOS или Android, а чтобы слушать через компьютер нужно просто перейти по этой ссылке.

Основной контент, как сейчас сообщается, будут составлять уроки, лекции. Будут ли в вещании новостные, аналитические программы, ток-шоу и другие радийные форматы пока не сообщается.