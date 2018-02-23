Главные раввины Израиля предложили составлять "черные списки" граждан, чье еврейство покажется им сомнительным
14:47, 23 февраля 2018Иудаизм
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Иудеи возле Стены плача / иллюстративное фото, YouTube
Главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф инициировали законопроект, согласно которому раввинатским судам будет предоставлено право составлять и вести "черные списки" граждан, чье еврейство покажется им сомнительным.
Причем проверки, по замыслу авторов законодательной инициативы, будут производиться произвольно, а в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства, сообщает "9tv".
Резко против подобной идеи выступили депутаты Кнессета.
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