Главные раввины Израиля предложили составлять "черные списки" граждан, чье еврейство покажется им сомнительным

14:47, 23 февраля 2018
Иудаизм
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Иудеи возле Стены плача / иллюстративное фото, YouTube

Причем проверки, по замыслу авторов законодательной инициативы, будут производиться произвольно, а в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства, сообщает "9tv".

Резко против подобной идеи выступили депутаты Кнессета.

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