Во Франции коляску ребенка раввина облили кислотой: полиция рассматривает антисемитизм
13:52, 23 февраля 2018Иудаизм
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Полиция рассматривает вероятность преступления на почве антисемитизма / jta.org
Годовалая дочь раввина из города Брон получила ожоги из-за кислоты, нанесенной на ее коляску.
Как сообщает Глобальный еврейский онлайн центр, в ночь с воскресенья на понедельник коляску оставили в общем помещении жилого здания, в котором проживает бабушка девочки. На следующий день после прогулки у ребенка появилось сильное раздражение кожи спины и ног. Девочку доставили в больницу, где ей оказали помощь. Жизнь ребенка вне опасности.
По сообщению издания, полиция рассматривает вероятность преступления на почве антисемитизма. Предполагается, что ответственность может лежать на одном из соседей. Полиция конфисковала коляску в качестве улики.
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