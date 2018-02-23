Во Франции коляску ребенка раввина облили кислотой: полиция рассматривает антисемитизм

Годовалая дочь раввина из города Брон получила ожоги из-за кислоты, нанесенной на ее коляску.

Как сообщает Глобальный еврейский онлайн центр, в ночь с воскресенья на понедельник коляску оставили в общем помещении жилого здания, в котором проживает бабушка девочки. На следующий день после прогулки у ребенка появилось сильное раздражение кожи спины и ног. Девочку доставили в больницу, где ей оказали помощь. Жизнь ребенка вне опасности.

По сообщению издания, полиция рассматривает вероятность преступления на почве антисемитизма. Предполагается, что ответственность может лежать на одном из соседей. Полиция конфисковала коляску в качестве улики.