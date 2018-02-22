В Винницкой области иудеи хотят отреставрировать синагогу и возобновить паломничество хасидов

В пгт. Чечельник Винницкой области начали работы по благоустройству старинной синагоги.

Как сообщает "Вінниця.info", накануне туда уже наведались начальник управления по делам национальностей и религий облгосадминистрации Игорь Салецкий и раввин, глава еврейской религиозной общины «Бейс Менахем Любавич Винница» Шауль Хоровиц.

«В 1939 году в Чечельнике проживало 1327 евреев, это 66 % населения. В городке была большая синагога и 4 клойзи, в которых молились хасиды или объединения ремесленников; каждый такой молитвенный дом имел свое собственное «духовное правление». В советское время здесь обустроили мебельный магазин, который проработал до независимости Украины. Сейчас помещение требует капитального ремонта», - рассказала Олеся Пьянищук с Чечельницкой РГА.

Помещение синагоги иудеи планируют реставрировать.

«Уже начали расчищать территорию. Хотят восстановить свои священные знаки-лепнину, которые были заштукатурены. Также навели порядок на еврейском кладбище, которое нахдится в нашем поселке. Сюда уже приезжают паломники. Насколько понятно, для иудеев среди этих могил есть захоронения святых. Уже приезжали из США, Израиля и люди из других европейских стран», - продолжила Олеся П'яніщук.

По историческим данным известно, что большую роль в развитии еврейской общины сыграло то, что Чечельник в середине 19 века стал довольно значительным центром хасидизма.

«Здесь основал свою резиденцию один из самых известных хасидских цадиков (праведник, духовный проводник) того времени рабби Моше Цви Гитерман с Савране – Савранский Ребе. Несколько поколений потомков Моше Цви были раввинами в Чечельнике, a Савранска хасидская династия существует и сегодня, ее духовный центр находится в Иерусалиме.

После войны общественная жизнь в городке восстановилась, но евреи стали постепенно уезжать в Израиль, США и другие страны. В 1950 году умер последний Чечельницкий раввин – раби Борух, праправнук раби Моше Цви из Савране», - заметила Олеся.