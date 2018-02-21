В Киеве издали одну из самых больших в мире коллекцию записей еврейского музыкального фольклора

Национальная академия наук Украины и библиотека Вернадского издали три новых тома «Исторической коллекции еврейского музыкального фольклора».

Как сообщают "Евреи Евразии", коллекции записей, которая хранится в библиотеке Вернадского, – это 1017 восковых фоноцилиндров (валиков Эдисона) и более 5 тысяч нотных и текстовых расшифровок к ним. Это одна из самых больших в мире коллекций еврейского музыкального фольклора Восточной Европы.

Народные песни и музыку евреев записывали Семен Ан-ский в 1912-1914 годах на Киевщине, Подоле и Волыни и Моисей Береговский в 1920-1940-е годы в разных регионах Украины.

В коллекцию также вошли записи профессиональных музыкантов, сделанные в 1914-1916 годах в Еврейском музее Еврейского историко-этнографического общества в Петрограде.

Недавно в Киеве представили седьмой, восьмой и девятый тома на двух компакт-дисках. Все девять томов можно послушать по ссылке.

В 7-8 тома вошли записи экспедиции Береговского в колониях еврейских фермеров в Южной Украине и музыка, которая исполнялась на Пуримшпилях во время праздника Пурим.

В девятом томе – песни, речитативы и молитвы палестинских евреев из коллекции Исаака Лурия, записанные в 1913 году. Это литургические и паралитургические песни, которые евреи из Сирии, Ирана, Ирака, Марокко, Турции, Эфиопии и Йемена пели в Шаббат, Рош а-Шана и другие праздники, а также песни, которые они исполняли на свадьбу, к обрезанию, во время пахоты и сбора урожая, паломнические песни.