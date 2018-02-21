Опубликовано благодарственное письмо Эйнштейна американцу, который помог евреям бежать из нацистской Германии
Энид Бронштейн обнародовала благодарственное письмо, которое Эйнштейн адресовал Дэвиду Финку, который помог евреям бежать из нацистской Германии.
Как сообщает "Лехаим", историки знали только о двух таких документах, но в Чикаго недавно обнаружилось третье письмо, согласно WGN. Почти через 80 лет после того, как оно было написано 10 июня 1939 года.
Финансист из Нью-Йорка, Финк никогда не встречался с Эйнштейном, но привлек внимание физика после того, как оказал финансовую поддержку многим евреям, чтобы они могли бежать из нацистской Германии в США. Энид говорит, что ее отец получил письмо до того, как США вступили во Вторую мировую войну. После того, как он скончался, сказала Энид, она хранила письмо в сейфовой ячейке в течение 50 лет.
«Я хотела оставить письмо, чтобы его увидели мои дети и внуки, чтобы они знали, что важен любой поступок, каким бы малым он ни был», – сказала она WGN.
Энид говорит, что, хотя подобное письмо могло бы быть продано за тысячи долларов на аукционе, она решила пожертвовать его Мемориальному музею Холокоста США, чтобы будущие ученые и историки могли поделиться уроками, содержащимися в нем.