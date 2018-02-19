В Киеве откроется выставка Матвея Вайсберга о сотворении мира

В среду, 21 февраля, в Киеве откроется выставка Матвея Вайсберга «Старые-новые Семь дней».

Как сообщается на странице события в Facebook, в экспозицию войдут гравюры на линолеуме, которые напечатаны как в черным на белом и в инверсии — белой краской на черной бумаге.

Серию «Семь дней» Матвей Вайсберг впервые создал в 1999 году, вдохновившись иллюстрациями к «Сараевской агаде» — сефардской рукописи XIV века. Тогда серия состояла из 49 графических работа и семи живописных полотен. Время от времени художник возвращается к этой теме.

Выставка состоится в помещении Французского института по адресу улица Гончара, 84.

Матвей Вайсберг занимается абстрактной и полуфигуративной живописью и графикой. Он часто обращается к еврейской и иудейской тематике, например в циклах «Иудейская пустыня» и «Сцены из Танаха». Вайсберг также иллюстрировал книги Шолом-Алейхема, Багрицкого, Бабеля, Кановича, Ортеги-и-Гассета, Юнга, Кьеркегора, Достоевского и Йозефа Рота.