В Нью-Йорк приняли законопроект о переносе дня голосования из-за Рош а-Шана

Законодатели штата Нью-Йорк приняли законопроект о переводе основного дня голосования из-за Рош а-Шана.

Сенат штата принял законопроект 13 февраля; на прошлой неделе он был принят Государственным собранием, сообщает "Лехаим".

Теперь он направлен на подпись губернатору Эндрю Куомо. Голосование будет проведено 13 сентября. Ранее оно было запланировано на 11 сентября, во второй день еврейского Нового года. Закон Нью-Йорка требует, чтобы власти провели местные и региональные выборы во вторник после второго понедельника сентября.

В этом году переизбираются губернатор и все члены законодательного собрания штата. На 26 июня запланированы отдельные первичные выборы для федеральных чиновников.