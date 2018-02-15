В Тернопольской области открыто уголовное производство по факту публикации антисемитской статьи

Полиция Тернопольской области открыла уголовное производство по факту публикации антисемитской статьи «Жиды или евреи?» в газете «Чортківський вісник».

Расследование ведется по ч. 2 ст. 161 (разжигание межнациональной розни, совершенное должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает портал «Евреи Евразии» со ссылкой на прокуратуру области.

Прокуратура обнаружила в статье «признаки нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности».

Материал в газете вышел в начале февраля. Ее автор, главный редактор издания 22-летняя Марьяна Полянская, пишет, что евреи «всегда были там, где деньги, где власть, выгода», ставит под сомнение масштабы Холокоста, и заявляет, что евреями являются Президент Порошенко, «который, как оказалось, больше думает не про страну, а про собственную выгоду», Тимошенко, Яценюк и Гройсман.

Газета выходит тиражом 1000 экземпляров, но статья получила широкую огласку после того, как фото материала попало в интернет.