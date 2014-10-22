В Крыму стартуют курсы исламского права для женщин

29 октября в Симферополе стартуют курсы исламского права для женщин, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

«Курсы будут проходить в форме лекций-бесед, где каждый сможет задать интересующие его вопросы, - сообщает пресс-служба.- Проект имеет важное значение для крымскотатарского, мусульманского общества, так позволит подготовить религиозно образованных женщин, которые будут воспитывать своих детей, внуков в нормах Ислама, что, в свою очередь, послужит фундаментом здорового общества».

Бесплатные занятия будут проходить один раз в неделю на территории мечети Кебир-Джами.